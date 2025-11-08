Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı tebliğ ile yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen üç şirketin faaliyet izinleri sona erdi. Söz konusu kararlarda 6493 sayılı Kanun'un 16. maddesi gerekçe gösterildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital ödeme sektöründe faaliyet gösteren üç şirketin lisanslarını iptal eden tebliğler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin izinleri, 6 Kasım 2025 tarihli 11932/21530 ve 11932/21531 sayılı kararlarla sonlandırıldı.

Kararlar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 16. maddesinin (ç) ve (e) bentleri (kamu yararına aykırılık ve usulsüzlük) uyarınca alındı.

Şirketler, Mart 2025'teki yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda faaliyetleri durdurulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

İptal, soruşturmaların nihai sonucu olarak sektörü sarstı.