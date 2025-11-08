Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci mesajında şunları söyledi: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'ncı yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.

Atatürk, yokluk ve imkânsızlıklar içindeki bir milleti inanç, azim ve kararlılıkla ayağa kaldırarak bağımsızlık mücadelesini zafere ulaştırmış; çağdaş, demokratik ve güçlü bir devletin temellerini atmıştır. O'nun liderliğinde başlatılan bu büyük dönüşüm, bugün bizlere ışık tutmaya devam etmektedir.

Milli sanayileşme vizyonunun öncüsü olan Atatürk, 'İstikbal göklerdedir' sözüyle sadece havacılığın değil, teknolojik gelişimin de önemini vurgulamış; Cumhuriyetin ilk yıllarında Kayseri'de kurdurduğu Türkiye'nin ilk uçak fabrikasıyla sanayi devrimimizin temellerini atmıştır.

Biz sanayicilere düşen görev, bu mirasa sahip çıkarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamak ve ülkemizi her alanda hak ettiği güçlü konuma taşımaktır. Bu inançla, birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.'