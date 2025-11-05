Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Elit Süper Lig 1. Etap müsabakalarında Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü, kadınlar kategorisinde 5 maçın 3'ünü kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

MARDİN (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Elit Süper Lig 1. Etap müsabakaları tamamlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tek temsilcisi Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü, kadınlar kategorisinde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Kulübün antrenörü İzzettin Atasever, ligin zorluğuna vurgu yaparak şunları söyledi: 'Elit Süper Lig, çok zorlu ekiplerden oluşan bir arena. Birçok Çinli, Japon ve Koreli sporcunun yanı sıra Avrupa'nın önemli isimleri transfer edilmiş durumda. Biz de buna karşı güçlü bir kadro kurduk. Rus Milli Takım oyuncusu Valeria Shcherbatky, Moldova Milli Takım sporcusu Alexandra Chırıacova, milli oyuncumuz Yağmur Şevval Karaca ile altyapımızdan yetişen Senem Salarvan, Hatice Fidan ve Tusem Fidan'ı kadroya kattık. Hedefimiz ligde ilk 4'e girerek play-off'lara kalmak, ardından Avrupa kupalarında Mardin'i en iyi şekilde temsil etmek.'

Atasever, ekonomik güç vurgusu yaparak sözlerini sürdürdü: 'Bu liglerde yer almak ve böyle bir kadro kurmak için ekonomik olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Mardin olarak burada yarışmak bizim için büyük önem taşıyor. Maddi ve manevi destek sağlayan Kulüp Başkanımız Zafer Karataş'a teşekkür ediyoruz. Mardin Masa Tenisi ailesi olarak minnettarız.'

Ligde güçlü rakiplere karşı elde edilen başarıları da aktaran Atasever, 'Samsun Kolejliler'i 3-1, Bursa Büyükşehir'i 3-1 ve Çorum Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve takibimizi sürdürdük. Sporcularımızın performansı dikkatleri üzerimize çekti. Her kulvarda başarı hedefliyoruz' dedi.

BAŞKAN KARATAŞ' ALTYAPIDA KENDİ ÇOCUKLARIMIZLA BU LİGLERDE YER ALMAK İSTİYORUZ'

Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanı Zafer Karataş, başarıların gururunu dile getirdi: 'Mardin'i en üst seviyede temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe gibi devlerle mücadele etmek, ligin zorluğunu kanıtlıyor. Merit Grup olarak masa tenisine yatırımlarımızla Mardin'i Türkiye'de bir marka haline getirdik. Kadınlarda Elit Lig, erkeklerde Süper Lig ve genç kızlarda 3. Lig'de mücadele ediyoruz. Altyapıda kendi çocuklarımızla bu liglerde yer almak istiyoruz. Ciddi projelerimiz var; Mardin'i masa tenisi merkezi yapacağız.'

Karataş, özel bir projeden bahsederek devam etti: 'Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çalışmalarımıza başladık. Bu projeyi çok önemsiyoruz; belki özel öğrencilerimizden Olimpiyatlara uzanan sporcular çıkacak. Yolumuz uzun ama imkansız değil. Mardinli sporcuları Olimpiyatlara göndermek en büyük hayalimiz. Bu başarılar, gençlere ilham olacak.'

Başkan, altyapı başarılarını överek sözlerini noktaladı: 'Altyapı yarışmalarındaki kupalar ve madalyalar bizi umutlandırıyor. Hocalarımızı ve sporcularımızı kutluyorum. Mardin Valiliği'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'e ve ekibine, yönetim kurulumuza teşekkür ederim.'