Kuzey Kıbrıs'ın en anlamlı spor etkinliklerinden biri haline gelen Girne Yarı Maratonu, bu yıl da binlerce sporseveri bir araya getirdi.

KKTC (İGFA) - Girne Kordonboyu'nda renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, profesyonel atletlerden amatör koşuculara, ailelerden çocuklara kadar geniş bir katılım sağlandı. Katılımcılar bu kez yalnızca dereceye girmek için değil, Girne İtfaiyesi'ne yeni bir araç kazandırmak amacıyla koştu.

Pasha Group CEO'su Eser Vuranok, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, maratonun artık sadece bir spor etkinliği değil, toplumun dayanışma ruhunu yansıtan bir gelenek haline geldiğini vurguladı: Vuranok, 'Girne'nin simgesi haline gelen bu maraton, her yıl daha da büyüyor. Bu kez koşumuzun anlamı çok daha derindi; çünkü attığımız her adım, Girne İtfaiyesi'ne yeni bir araç kazandırmak içindi. Böylesine değerli bir amaca katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz.'

Vuranok, Pasha Group'un sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de de sporu ve toplumsal dayanışmayı destekleyen projelere öncülük ettiğini belirterek şöyle devam etti: 'Biz Pasha Group olarak, sporu sadece bir rekabet değil, insanları bir araya getiren, paylaşımı ve iyiliği çoğaltan bir güç olarak görüyoruz. Bugün burada gördüğümüz coşku, bu inancımızın en güzel göstergesi oldu. Her yaştan insanın aynı amaç için koştuğu bu maraton, bizim için bir toplumsal birlik tablosuydu.'