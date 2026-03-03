Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı. Kayseri, organizasyon gücü ve spor vizyonuyla 2029 Dünya Spor Başkenti hedefini bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor yatırımları konusundaki kararlı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen organizasyon, şehrin uluslararası spor arenasındaki konumunu bir kez daha güçlendirdi. Daha önce 'Avrupa Spor Şehri' ünvanı ve Altın Bayrak Ödülü ile adından söz ettiren Kayseri, şimdi de 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecinde emin adımlarla ilerliyor.

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki vizyon projeleri arasında yer alan Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. organizasyonuyla başarıyla tamamlandı. Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 100 yarışmacının katıldığı organizasyonda; büyük erkekler, büyük kadınlar, U20 erkekler, U18 erkekler, U18 kadınlar, U16 erkekler, U16 kadınlar, U14 erkekler ve U14 kadınlar kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde zirvede gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; hız, teknik ve dayanıklılıklarını sergileyerek büyük alkış topladı. Erciyes'in zorlu parkurlarında gerçekleşen yarışlar, uluslararası sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, organizasyon muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi.

Organizasyon boyunca yalnızca madalyalar değil; azim, cesaret ve fair-play ruhu da ön plana çıktı. Zorlu parkurda mücadele eden tüm sporcular, ortaya koydukları performansla takdir kazandı.

Ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz da katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Kayseri, bir kez daha uluslararası organizasyon kabiliyetini güçlü şekilde ortaya koyarken; sporun birleştirici gücünü, kurumsal ev sahipliği kalitesini ve Erciyes'in yükselen marka değerini dünya sahnesine taşıdı. 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda Kayseri artık sadece zirvede yarışmıyor, zirveyi sahipleniyor.