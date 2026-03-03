Bunlar da ilginizi çekebilir

Artvinspor bugün Arhavi temsilcisi ARTEK Spor Kulübü ile saat 21.00'da Arhavi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Maçın ardından oyuncularını tek tek kutlayan Artvinspor Kulübü baş antrenörü Mavişe Kızıl ise maçta etkili bir oyun sergileyerek, galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maç boyunca etkili ve arzulu bir oyun ortaya koyan Artvinspor, maça gelen taraftarların beğenisini kazandı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Arhavi Spor Salonu'nda oynanan maçı Artvinspor 25-9, 25-18 ve 25-6 kazanmasını bildi.

Artvin Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçında Artvinspor Voleybol Spor Takımı, Hopa Voleybol Takımını 3-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

