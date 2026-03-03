Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu U14 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 3 madalya kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu'nda 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 2013-2015 doğumlular arasındaki sporcular mücadele ederken, 800'ün üzerinde sporcunun yer aldığı kızlarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletler 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Damla Mutlu 60 metre engellide 9.44'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, aynı sporcu 200 metre yarışında 27.20'lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada yer alan bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Duru Öztürk ise yüksek atlamada 1.35'lik derecesiyle beşinci oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.