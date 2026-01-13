Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - TBMM Araştırması Komisyonu'nu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Komisyonumuzu, değerli milletvekillerimizi, diğer illerden gelen dostlarımızı, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle engelleri aşma uğrunda gayret gösteren şehrimizde ağırlamaktan ve bu onuru taşımaktan keyif alıyoruz' dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek olarak takdir toplayan projeler Ankara'nın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Başkan Büyükkılıç'ın 'özel kardeşlerim' dediği engelli bireylere yönelik anlamlı ve özel projesi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette merkezi inceleyerek, faaliyetler hakkında bilgi alan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, merkezde eğitim alan engelli bireyler ve onlara refakat eden aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet ettiler. Daha sonra komisyon üyeleri, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölgesel İstişare Toplantısı için Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'na geçti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, komisyon üyesi milletvekilleri, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş, Ufuk Sekmen, daire başkanları, müdürler, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden yetkililer ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Ziyarette TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyelerine Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni tanıtan ve merkezin faaliyetlerini anlatan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten ve komisyonun bölge toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti getirdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Büyükkılıç, bir aile anlayışı içerisinde bir arada olduklarını ifade ederek 'Değerli bakanımızın başkanlığında komisyonumuzu, değerli milletvekillerimizi, diğer illerden gelen dostlarımızı, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle engelleri aşma uğrunda gayret gösteren şehrimizde ağırlamaktan ve bu onuru taşımaktan keyif alıyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, insana değer veren hizmetler için gayretlerini sürdürdüklerini dile getirerek, 'Ecdadımızın ayağı kırık leyleklere vakıflar kuran bir ecdat olduğunun anlayışı ve bilinci içerisinde bir doktor, bir nörolog olarak elbette ki insana vermemiz gereken değer ve bu alanlardaki yatırımlar konusunda da özel gayretlerimizin olması gerektiğini paylaşıyorum. Burada Gökmen Çiçek gibi bir valimizin de Kayseri'mizde olması ve birlikte çalışmamızın bizim açımızdan şans olduğunu paylaşıyor ve elbette keyif alıyoruz. Büyükşehirler içerisinde imkânları büyük olan ama kolay yaşanan bir şehir olarak Kayseri'miz tanımlanıyor' şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sunduğu hizmetler başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hizmetlerini de anlattı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da komisyonun bölge toplantısı vesilesiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir arada olduklarını belirterek, 'Kayseri hafızasıyla Anadolu'nun omurgasını oluşturan şehirlerden biri. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kayserili hemşehrilerimize bu ev sahipliği için teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Gerçekleştirecekleri istişare toplantısında Kayseri, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat dâhil 12 ili konuşacaklarını söyleyen Kasapoğlu, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kasapoğlu, toplantıda, 12 ildeki engelli bireylerin hayatını direkt etkileyen her başlığı bizzat sahadan dinleyeceklerini kaydederek, 'Komisyon olarak 81 ilimizdeki fotoğrafı net bir şekilde görene kadar, çözüm noktasında, standartları arttırma noktasında net bir yol haritası belirleyene kadar da hep birlikte çalışmaya gayret göstermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin güzel bir vizyonun eseri olduğunu belirterek, 'Az önce bir yaşam merkezini dolaştık, şimdi de engelsiz yaşam merkezinin içerisindeyiz. Az önce dolaştığımız yer de güzel bir vizyonun eseriydi. İşte onların arkasındaki ve önündeki isim değerli başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç' dedi.

Kasapoğlu, Başkan Büyükkılıç'a engelsiz vizyonu ve hayata geçirdiği her bir proje için teşekkür ederek, 'Ortaya koyduğu modellerin her biri açıkçası özel bir model. Yaygınlaştırılması gereken, ülke genelinde, iyi örnekler. Onlar için de ayrıca tebriklerimizi ifade ediyoruz' ifadelerinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 'Komisyonumuzun bize yol göstericiliği ve tavsiyelerine harfiyen uyacağımızı ve sizinle beraber gerekirse komisyonun bir pilot şehri varsa bunun Kayseri olması noktasında sizden talepte bulunacağımı özellikle arz ediyorum' diye konuştu.

Engelli vatandaşlara yönelik kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde Kayseri'de gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Vali Çiçek, 'Büyükşehir Belediyemiz bizim avantajımız. Memduh Büyükkılıç Başkanım, bu şehri engelli dostu bir şehir yapmak için var gücüyle mücadele ediyor' dedi. Konuşmaların ardından engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere toplantının paydaşları ve katılımcılarının görüşleri alınan toplantı da 12 ilde engelli bireylerin hayatını etkileyen konular ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyeleriyle birlikte Vali Çiçek öncülüğü ve Başkan Büyükkılıç'ın destekleriyle kurulan Erciyes Engelliler İşletme Kooperatifi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ziyaretindeki heyette TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yer aldı.