Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi kursları kapsamında verilen 'Mobilya İmalat ve Montaj' kursu ile vatandaşlara meslek edinme imkânı sunarken, geleceğin kadın mobilya ustalarını da yetiştiriyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, vatandaşlara mesleki beceriler kazandırarak nitelikli iş gücü istihdamına katkı sağlıyor.

'Mobilya İmalat ve Montaj' kursunun sunduğu ücretsiz eğitimlerle kursiyerler, ahşap işçiliğinin temel tekniklerini öğrenerek üretim yapıyor. Kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) ile kendi iş yerlerini açabilme fırsatı bulurken, yurt dışında çalışma olanağına da sahip olabiliyor.

ÖZKAN: 'TEMEL AMACIMIZ, NİTELİKSİZ İŞ GÜCÜNÜ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRMEK'

Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve Mobilya İmalat ve Montaj kursu eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, MERCEK bünyesinde verilen kursların temel amacının, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek olduğunu belirtti.

Özkan, 'Mobilya İmalat ve Montaj kursumuz; projelendirme, kesim ve montaj olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Kurslar 18 yaş üstü herkese açık ve kurs sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliği bulunan Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu belge sayesinde kurs katılımcıları, niteliklerini ve geçerliliklerini ispatlayarak yurt dışında çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilir' diye konuştu.

Mobilya İmalat ve Montaj kursunda 7'nci dönemi tamamladıklarını ve kursiyerlerin 2 ay eğitim aldıktan sonra MYK sınavına hazırlık sürecine başladıklarını ifade eden Özkan, 12 bin lira tutarındaki MYK sınav ücretinin de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade etti.