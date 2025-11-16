Bunlar da ilginizi çekebilir

Dereceye giren, mansiyon almaya hak kazanan ve seçici kurulca sergilenmeye değer görülen 50 eser, 22-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

Öğretmenin derinliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini yansıtan fotoğraflarla görsel hafıza oluşturmayı hedefleyen yarışmaya tüm Türkiye'den öğretmenler katıldı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlerin sanatsal faaliyetlere katılımının teşviki amacıyla ülke genelinde düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda verilecek

