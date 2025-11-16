Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda verilecek
ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlerin sanatsal faaliyetlere katılımının teşviki amacıyla ülke genelinde düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Öğretmenin derinliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini yansıtan fotoğraflarla görsel hafıza oluşturmayı hedefleyen yarışmaya tüm Türkiye'den öğretmenler katıldı.
Yarışmaya katılan eserlerin ön elemeleri il millî eğitim müdürlüklerince yapılarak ülke genelinde toplam 843 eser Millî Eğitim Bakanlığına gönderildi.
'Öğretmen Gözüyle' fotoğraf yarışması seçici kurulunun değerlendirmesi sonucu İstanbul'dan yarışmaya katılan Elektrik Öğretmeni İrfan Sak birincilik ödülüne, Erzurum'dan katılan Sınıf Öğretmeni Zeynep Nur Kahveci ikincilik ödülüne, Bartın'dan katılan İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ankara'dan katılan Matematik Öğretmeni Fatma Arzu Akkaya, Özel Eğitim Öğretmeni Osman Uluç, Bolu'dan katılan Fizik Öğretmeni Kemal Tümen mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Dereceye giren, mansiyon almaya hak kazanan ve seçici kurulca sergilenmeye değer görülen 50 eser, 22-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek.