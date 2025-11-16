Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin taleplerini, önerilerini ve projelerini dinleyen Başkan Büyükgöz; eğitimden sosyal yaşama, spordan teknolojiye kadar pek çok konuda fikir alışverişinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler, merkezin sunduğu imkânlardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Buluşmada gençlere hitap eden Başkan Büyükgöz, 'Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için tüm imkânlarımızla yanınızdayız' dedi. Başkan Büyükgöz ayrıca, 'Güzide Gençlik Merkezimiz; kendinizi geliştirebileceğiniz, üretebileceğiniz ve hayallerinizi büyütebileceğiniz bir mekân. Kapımız sizlere her zaman açık' ifadelerini kullandı.