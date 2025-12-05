İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün himayesinde yürütülen 'İzmir Öğretmen Akademileri' kapsamında 'Edebiyat Akademisi', İzmir Cumhuriyet Müzesinde edebiyat ve sanatı bütünleştiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Etkinliğe, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Eylem Ezgi Ahıskalı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü İzmir Öğretmen Akademileri Koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Etkinlikte, Doç. Dr. Eylem Ezgi Ahıskalı liderliğinde Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde öğretmenlerin kullanabilecekleri ilgili derslerin kazanımlarına ve sınıf düzeylerine uyarlanabilecek atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Edebi ve sanatsal uyaranların, yaratıcı drama yöntemiyle birleştirilmesiyle öğrencinin konuyu bedenle, sesle ve duyguyla deneyimlemesini amaçlayan çalışmalar yapıldı.

'KAVRAMSAL BİLGİLERİ SOMUT YAŞANTILARA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Dil ve edebiyat öğretiminde edebî ve sanatsal uyaranlar kullanmanın öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirmedeki önemini vurgulayan Ahıskalı, bu uyaranların; öğrencilerin zihinsel anlam kurmada imge, duygu ve sembolleri yorumlayarak dilin çok katmanlı yapısını deneyimlemesine ve estetik bakış açısı kazanmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Kavramsal bilgiler somut yaşantılara dönüşerek öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğinin altını çizen Ahıskalı, 'Öğrenciler, bir olaya ya da olguya ilişkin farklı bakış açılarını canlandırır. Böylece onların yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, empati kurma gibi bilişsel ve duyusal becerileri desteklenmiş olur. Dil becerilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen edebi ve sanatsal uyaranlar, teknolojik araçlarla da birleştirildiğinde öğrencilerin dikkatini odaklayan, etkili ve eğitsel araçlara dönüşür. Bu nedenle gerçekleştirilen atölye çalışmasında kullanılan bu yöntemler, çağdaş Türkçe ve edebiyat öğretimi yaklaşımlarının neredeyse tamamında temel öğretim stratejisi olarak kullanılabilir. Özellikle eğitimciler için hem pedagojik hem de gelişimsel açıdan çeşitli edebi ve sanatsal uyaranların sınıfa taşınması son derece önemlidir.' dedi.

Etkinlik, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.