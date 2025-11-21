Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde (ÇKSM) eğitim alan minikler, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında katıldıkları çeşitli etkinlikler ile hem eğlendi hem de haklarını öğrendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenlemeyedevam ediyor. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Kent Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Velilerin de katıldığı etkinlikte ritim, kukla, sokak drama, sihirli kağıt, maske boyama gibi çeşitli atölyeler kurularak, çocukların hayal dünyasının gelişmesine destek verildi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocukların haklarını öğrenmesi amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, 'Bu Dünya Bizim Yarımlarımız' sloganıyla farkındalık yürüyüşü yapan minikler, tüm dünya çocuklarının sesi oldu. Özgürlük şarkısının söylenmesiyle sona eren programda, ÇKSM'li minik öğrenciler, özgürlüğü simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin alanda bulunan ikram araçlarından yiyecek ve içecek ikramı yapılan etkinlikte, Dünya Çocuk Hakları etkinliği ile çocuklar hem haklarını öğrendi hem de çeşitli aktiviteler ile doyasıya eğlendi.