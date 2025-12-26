Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve meyveciliği yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında ilçedeki üreticilere 450 adet meyve fidanı dağıtıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Proje çerçevesinde Trabzon hurması ve ceviz fidanları, İl Özel İdaresi ile Bilecik Valiliği'nin yüzde 50 hibe desteği ile temin edilerek çiftçilere teslim edildi. Dağıtılan fidanlarla birlikte Pazaryeri'nde meyveciliğin yaygınlaştırılması, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, verimli topraklara sahip Pazaryeri ilçesinde meyveciliğin önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, bu tür desteklerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti. Fidanlarını teslim alan üreticiler ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, projenin ilçenin tarımsal geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hayata geçirilen bu proje ile birlikte Pazaryeri'nde birçok çiftçi meyveciliğe adım atarken, ilçenin tarımsal üretim deseninin güçlenmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaşması bekleniyor.