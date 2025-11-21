Akdeniz'in girişimcilik ekosistemini buluşturacak Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi '25 için kayıtlar açıldı. Zirve, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi ile Akdeniz Girişimci ve İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğiyle düzenlenecek zirvede, melek yatırımcılar bölgedeki yüksek potansiyelli girişimleri yakından tanıma fırsatı bulacak. Girişimciler ise projelerini yatırımcılara doğrudan sunarak finansman desteği için önemli bir fırsat elde edecek.

Zirvede, Dünya Melek Yatırım Ağı Başkanı Baybars Altuntaş, ARYA Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından Gönül Öztürk, Finans Koordinatörü ve melek yatırımcı Dr. Rana Demirer Çintan ile ekonomist ve stratejik yönetim danışmanı Mehlika Hediye Yıldırım konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için www.akdenizmelyekatyirimzirvesi.com adresinden kayıt yaptırılması gerekiyor.