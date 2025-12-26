Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocuklar, Tarihi Havagazı Fabrikası Sergi Salonu'nda yeni yıl coşkusu yaşadı. Yeni yıl temalı süslemelerin olduğu alanda doyasıya eğlenen çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile birlikte yeni yıl pastası kesti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, yeni yıla sayılı günler kala merkezlerde eğitim alan çocuklar için sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Yeni yıl temalı süslemelerle donatılan Tarihi Havagazı Fabrikası Sergi Salonu'ndaki kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.

Noel Baba ile birbirinden eğlenceli şarkılarda dans eden çocuklar, sihirbaz gösterisi ile büyüleyici anlara tanık oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da Yuvamız İzmirli çocukların yeni yıl coşkusuna ortak oldu. Tugay ve çocuklar, yeni yıl pastasını birlikte keserek 2026 için dilek tuttu.

Kutlamaya İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, Genel Müdür Yılmaz Mede, Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz da katıldı.