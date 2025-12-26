ANKARA (İGFA) - Ankara'da kutlamalar kapsamında, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kocatepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen 'Kızılca Günden Cumhuriyete' adlı müzikal tiyatro izleyicilerle buluştu.

Okan Çakmak'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyun; ABB Aile Yaşam Merkezi, FOMGET ve Gençlik Merkezi üyelerinin performanslarıyla hayat buldu.

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişini konu alan müzikal, izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkararak salonda duygu dolu anlar yaşattı.

'İZLEYİCİYİ DUYGUSAL VE TARİHSEL BİR SUNUMLA KARŞILIYORUZ'

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Cenk Çınar etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü sanatsal ve kültürel anlamda bir tiyatro ve müzikal gösterimi hâlinde kutlamayı düşündük. Burada izleyenleri duygusal ve tarihsel bir sunumla karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.