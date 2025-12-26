Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni, bu yıl birçok alanda öne çıkan isimlerin ödüllendirildiği anlamlı bir organizasyona sahne oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentin gelişimine, kurumsal yapısına ve toplumsal yaşamına katkı sunan; eğitim, kültür, sanat, spor, iletişim, edebiyat, vefa, sağlık ve şehir tanıtımı gibi alanlarda önemli çalışmalar yürüten kişi ve kurumlara verilen ödüller, Gaziantep Üniversitesi Mavera Sanat ve Kongre Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da katıldı.

ÖDÜL PROGRAMI KÜLTÜREL MİRASI VEFA İLE GELECEĞE TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

Kentin gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara yönelik takdir ve teşekkürün resmi bir göstergesi niteliğindeki ödül programı, Gaziantep'in kültürel mirasını geleceğe taşımayı amaçlarken, şehrin vefa kültürünü de yansıtıyor. Geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefleyen program; şehrin kimliğini muhafaza etmeyi, üretkenliği teşvik etmeyi ve toplumsal bilinci canlı tutmayı amaçlıyor.

BAKAN BAK: GAZİANTEP'İN GÜCÜ BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN GELİYOR

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi imkanlarıyla üretim yapan, stratejik yatırımlarla yoluna güçlü ve bağımsız bir şekilde devam eden bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Gaziantep'in bu gücünün birlik ve beraberlikten kaynaklandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

'Gaziantep'in gücü birlik ve beraberliğinden geliyor. Şehir, valisi, belediye başkanı, milletvekilleri ve iş insanlarıyla ortak taleplerini güçlü şekilde dile getiriyor. Bu dayanışma sayesinde Gaziantep, basketbol, voleybol ve birçok spor etkinliği için özel bir spor salonuna kavuştu.'

ŞAHİN: TÜRKİYE YÜZYILI GAZİANTEP YÜZYILI OLACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında 25 Aralık tarihinin Gaziantep için onur ve şeref günü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'25 Aralık, ecdadımız için özel bir gün. 104 yıl önce yokluğa ve açlığa rağmen 'İman varsa imkân vardır' diyerek tek bayrak altında tek yürek olduk. Bugün, Milli Mücadele kahramanlarının evlatları olarak Gaziantep'i akıllı, dirençli, eğitim, bilim ve spor şehri yapma yolunda Türkiye Yüzyılı meşalesini yükseltiyoruz. Türkiye Yüzyılı, Gaziantep Yüzyılı olacak.'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kentin düşmana karşı verdiği mücadelenin önemine dikkat çekerek, '81 ilin tamamında ya kurtuluş törenleri vardır ya da o dönemin gençleri Çanakkale'de, Yemen'de mücadele ederek şehit ve gazi olmuştur. Bu vatanın ve devletin değerini bilerek çalışmak gerekir. Gaziantep'te biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz.' dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ödüller sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ile Yargıtay Üyesi Doç. Dr. İhsan Baştürk bürokrat ödülüne layık görüldü. Vakıf kuranlar ödülü Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu'na, markalaşma ödülü Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş'a verildi.

Bilim insanı ödülünü Prof. Dr. Ali Haluk Ander, edebiyat ödülünü Lütfiye Aydın, hayırsever ödülünü Ömer Asım Pekmezci, kurumsal yönetici ödülünü Mustafa Büyük aldı. Sivil toplum örgütü ödülü Empati Derneği'ne, sağlık ödülü Prof. Dr. Osman Başpınar'a, kadın girişimci ödülü Füsun Koçer'e, gastronomi ödülü M. Ragıp Güzelbey'e, sanat ödülü ressam Mizyal Karabiber Nacaroğlu'na takdim edildi.

Eğitim ve araştırma ödülü Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer'e, gönül insanı ödülü Feyzullah Kıyak'a, zanaatkar ödülü Antep İşi Nakışı Ustası Cemile Payat'a verildi. Spor alanında paralimpik spor ödülü Sevda Kılınç Çırakoğlu'na, spor ödülleri Kaan Efe Kaya ve Kaan Kara'ya, sosyal sorumluluk ödülü ise Nurten Öztürk'e layık görüldü.