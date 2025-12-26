İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahallesi'ndeki başarılı katı atık uygulaması için vatandaşa teşekkür etti. Başkan Hürriyet, atıklara yönelik düzenli bildirimin ve toplamanın önemini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güne Yenişehir Mahallesi ve Ayazma Mahallesi'nde gerçekleştirilen katı atık denetimiyle başladı.

Konteynerlerin yanına bırakılan hacimli atıklar nedeniyle cezai işlem uygulandığını belirten Başkan Hürriyet iyi uygulama örneklerini gördüklerinde de vatandaşa teşekkür ettiklerini ifade etti. Denetimde Hürriyet'e başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Hürriyet katı atık denetiminde Ayazma Mahallesindeki örnek uygulamayı gösterdi. Hürriyet konuyla ilgili olarak, 'Burada vatandaşımız atığını çıkarmadan önce haber veriyor ve gününde de atığını çıkartıyor. Akşam çıkarıyorlar bizde sabahında gelerek alıyoruz. Çöpün yanına bizim dediğimiz zamanda düzenli bir şekilde bırakılan atıkları arkadaşlarımız alıyor. Bu atıklar çöp kamyonuyla alınamıyor. Kepçeyle alınıp kamyonlara yükleniyor. İyi örnekler için de vatandaşımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal ise uygulamaya dair , 'Ayazma Mahallemizde Salı ve Cuma günleri katı atıkları topluyoruz. Bugün güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Vatandaşımız evinde tadilatını yapmış, molozları çıkarmadan önce de belediyeyi aramış, hangi gün çıkarması gerektiğini sormuş. Bizim için toplamak sorun değil, işimiz bu ama gününde saatinde düzenli toplamak önemli. Vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Böyle olursa atıkları toplama noktasında sıkıntı çekmeyiz' ifadelerini kullandı.