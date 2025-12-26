Adalet Bakanlığı'nın yeni tarifeleri 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre arabuluculuk, bilirkişilik ve tanıklık ücretlerindeki artış dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı tebliğleri ile 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi ve 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ücretleri, uyuşmazlık türüne ve taraf sayısına göre belirlendi. Anlaşma sağlanması halinde asgari ücretlerde; uyuşmazlık bedeline bakılmaksızın genel anlaşma ücreti 9 bin TL (en az), ticari uyuşmazlıklar ve ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında 13 bin TL'den az olamayacak. Seri uyuşmazlıklarda (bir ayda en az 10 başvuru) anlaşma halinde ticari davalarda her uyuşmazlık için 7 bin 500 TL, diğerlerinde ise 6 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca anlaşma sağlanamazsa veya kısmi anlaşmada saatlik ücretler aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarında (2 taraf) taraf başına 1.000 TL/saat, 3-5 taraf için 2.200 TL/saat (toplam), ticari uyuşmazlıklarda 2 taraf: 1.500 TL/saat, 3-5 taraf: 3.200 TL/saat vb oldu.

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

2026 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargıdaki bilirkişilik faaliyetlerinde asgari ücretler mahkeme türüne göre şöyle belirlendi.

2026 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Bu arada yine bugünkü Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığ'nca yayımlanan Tanıklık Ücret Tarifesi de netleşti.

1 Ocak 2026 tarihi itibariyle tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ile 200 TL'ye kadar ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Tanığa ödemesi gereken tazminat ve giderlerde hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödeneceği hüküm altına alındı.