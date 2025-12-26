Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Regaip özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, ziyaretler sırasında ailelerle yakından ilgilenerek hem hal ve hatır sordu hem de Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik sürdürdüğü sosyal destek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı buluşmada kendilerini hatırlayan, yanlarında olunduğunu hissettiren bu anlamlı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek yapılan çalışmanın kendileri için büyük bir moral ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.