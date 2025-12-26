Konya'da çocuklar Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Şivlilik Çocuk Bayramı ile eğlenceli vakit geçiriyor. Dört gün boyunca sürecek şenlik ilk gününde 102 bin 417 misafiri ağırladı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya'nın geleneği olan Şivlilik geleneğini çocuklar için bayram havasına dönüştürdü. Bu kapsamda önceki yıllarda hayata geçirilen ve rekor katılımla Türkiye genelinde büyük ilgi gören Şivlilik Çocuk Bayramı'na ilk günden itibaren çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Resmi açılışının yapıldığı ilk günde şenliği 102 bin 417 misafir ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şivlilik Çocuk Bayramı bu yılda çocuklar için büyük bir eğlenceye sahne oluyor. Dört gün boyunca sürecek programlar kapsamında çocuklar sevilen çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleriyle eğlenirken, aileler de söyleşilerle çocuk eğitimi konusunda bilgiler alıyor.

Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ilk gününde Bekir Develi ile Kandil Özel Söyleşisi, Hay Hak Karagöz Hacivat cep sineması, Teymullah Söyleşisi, Mini Mini Bir Kuş Müzikali, karaoke şarkı yarışması, Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu, Şivlilik Sevinci Kukla Gösterisi ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi.

Regaib Kandili özel programı kapsamında Bekir Develi ile Kandil söyleşisi gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve yoğun ilgi gören programda Bekir Develi Üç ayların manevi iklimine değinen sohbeti ile gönüllere dokundu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da bu özel söyleşiyi takip etti.

Başkan Pekyatırmacı ve İlçe Başkanı Bağcı program sonunda Bekir Develi'ye plaket takdim etti.