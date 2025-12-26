Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantalarının üçüncüsünü Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde açtı. Vatandaşlar, hijyenik koşullarda hazırlanan 4 kap sıcak yemeğe 80 TL'ye ulaşabilecek.

BURSA (İGFA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın uygun fiyata, sağlıklı ve dengeli yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları zincirine bir yenisini daha ekledi. Merinos Parkı ve Vatan Mahallesi'nin ardından üçüncü Kent Lokantası, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BU SADECE BİR YEMEK HİZMETİ DEĞİL'

Törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiğini vurguladı. Kent lokantalarının yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını ifade eden Bozbey, 'Temiz, dengeli ve besleyici yemeklerin herkes için erişilebilir olması temel bir haktır. Kent lokantalarımız bu anlayışın somut bir sonucudur. Yiğitler Kent Lokantamızda hemşehrilerimiz 4 kap yemeği, ekmeği ve suyuyla birlikte 80 liraya yiyebilecek. Bu hizmet; sosyal adaletin, eşitliğin ve kamusal sorumluluğun bir ifadesidir.' dedi.

300 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ KENT LOKANTALARINDAN FAYDALANDI

Yiğitler Kent Lokantası'nın günlük 1.000 kişiye kadar sıcak yemek sunma kapasitesine ve 120 kişilik oturma alanına sahip olduğunu belirten Başkan Bozbey, lokantaların aynı zamanda birer sosyal buluşma alanı olduğunun altını çizdi. Kent lokantalarındaki 'askıda yemek' uygulamasına da değinen Bozbey, bugüne kadar 6 binden fazla askıda yemek bırakıldığını ve toplamda 300 binden fazla Bursalı'nın bu hizmetten faydalandığını söyledi. Bozbey, bu tablonun dayanışma kültürünün Bursa'da giderek güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında Yiğitler Mahallesi'ne yeni bir müjde de veren Başkan Bozbey, kent lokantasının hemen yanında yapımı süren B Kafe'nin yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Bozbey, 'Hemşehrilerimiz yemeğini burada yiyecek, hemen yanında çayını ve kahvesini en uygun fiyatlarla içebilecek. Burası mahallemiz için önemli bir sosyalleşme alanı olacak' dedi.

Açılış kurdelesi kesilerek resmen hizmete açılan Yiğitler Kent Lokantası'nda daha sonra Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.