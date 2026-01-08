Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar'ı iade-i ziyarette bulundu.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen'in yaptığı ziyarette Manisa Kent Konseyi'nin yaptığı ve yapacağı çalışmaların yanı sıra Manisa'nın genel durumu, kamu-özel sektör iş birliği ve kent güvenliği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar'a yapılan iade-i ziyarette şehrin gelişimine katkı sunan kurum ve kuruluşların önemi vurgulanırken, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki uyumlu çalışmaların şehre sağladığı kazanımlar ele alındı. Tuğgeneral Şen'i misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Konsey Başkanı Bayraktar, 'Manisa'da vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve çalışmalarla büyük takdir toplayan komutanımızın ziyaretinden onur duyuyorum. Komutanımıza Manisa Kent Konseyi olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardım. Manisa Kent Konseyi olarak Jandarmamız ile Manisa'mız için ne gibi projeler yapabiliriz, Manisa'mıza ortak akıl ile nasıl katkı sağlayabileceğimizi değerlendirdik. Oldukça verimli bir ziyaret oldu. Manisa İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral İlhan Şen'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum' diye konuştu.