Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gece saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, sıra dışı ve etkileyici bir doğa-teknoloji buluşmasına tanıklık etti. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uydu zinciri, Pazaryeri semalarında net bir şekilde gözlemlendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gökyüzünde art arda dizilmiş parlak ışıklar halinde ilerleyen uydu zinciri, ilk anda birçok vatandaş tarafından merak ve şaşkınlıkla karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, bazı vatandaşlar gördükleri manzaranın 'bilim kurgu filmlerini aratmadığını' ifade etti.

Uzmanlar, görülen bu ışıkların SpaceX'in dünya genelinde kesintisiz ve hızlı internet hizmeti sunmak amacıyla alçak yörüngeye yerleştirdiği Starlink uydularına ait olduğunu belirtti. Fırlatmanın ardından belirli bir süre boyunca uydu zinciri halinde ilerleyen bu sistem, uygun hava koşullarında Türkiye'nin birçok noktasından olduğu gibi Pazaryeri'nden de çıplak gözle izlenebiliyor.

Pazaryeri semalarında oluşan bu görsel şölen, hem teknoloji meraklılarını hem de gökyüzü tutkunlarını bir araya getirirken, ilçede uzun süre konuşulacak anlar yaşattı. Vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı izlemek için bir süre daha gökyüzünden gözlerini alamadı.

Starlink uydularının önümüzdeki günlerde farklı saatlerde yeniden görülebileceği belirtilirken, uzmanlar gökyüzünü takip etmek isteyen vatandaşlara açık ve bulutsuz havaları değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.