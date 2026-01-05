Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, oda yönetimi ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Ziyarette, pazaryerlerine yönelik planlanan yatırımlar ve modernizasyon projeleri hakkında bilgiler verildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da ziyaret programına Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın katıldı. Görüşmede pazar esnafının talepleri birinci ağızdan dinlenerek çözüm yolları üzerinde duruldu.

'ÖRNEK PROJELER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2026 yılı itibarıyla ivme kazanacak ve seçim sürecine kadar tamamlanması hedeflenen projeler ile ilgili şunları söyledi: 'Karaköy Pazaryeri için çok önemli yatırımlarımız olacak. Üst katı otopark olarak tasarlanan, iki katlı ve modern bir pazaryeri projesi üzerinde uzlaştık. Manisa'da örnek teşkil edecek bu proje için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz, ihale sürecine bu yıl içinde başlayacağız. Bunun yanı sıra Perşembe Pazarı'nın üzerinin kapatılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca tüm pazaryerlerimizde mescit, bebek emzirme odası ve hijyenik tuvaletlerin yer aldığı yeni sosyal alanlar oluşturacağız. İnşallah kısa süre içerisinde Manisa'mızdaki tüm pazaryerlerini modern bir seviyeye çıkaracağız. Pazarcılar Odamız ile tam bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Akgedik bölgesindeki vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum: Yunusemre Belediyemiz ile el ele vererek, Büyükşehir Belediyesi olarak oraya butik ve şık bir pazaryeri kazandıracağız. Böylece Akgedik'teki hemşehrilerimizin bu sorununu da çözmüş olacağız.'

'SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÜRETEN BİR BAŞKANIMIZ VAR'

Akgedik Mahallesi'ne yapılacak pazaryeri yatırımının önemine değinen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Hem Şehzadeler hem de Yunusemre Belediyesi olarak oldukça şanslıyız. Topluma ve halka dokunan, sorunlarımıza hızlıca çözüm üreten bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Akgedik Pazaryeri projesi konusundaki destekleri için Besim Başkanıma içtenlikle teşekkür ediyorum' dedi.

'YAPARSA BESİM BAŞKANIM YAPAR'

Pazar esnafının beklentilerini dile getiren Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, 'Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarımız, hem hayırlı olsun dileklerini iletmek hem de esnafımıza müjdeler vermek için bir araya gelerek bizleri ziyaret ettiler. Şahsım ve camiam adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yaparsa Besim Başkanım yapar diyoruz. Bu üç başkanımızın enerjisiyle pazarlarımız çok daha iyi bir çehreye kavuşacak. Artık çok daha hijyenik ve yüksek standartlarda çalışma imkanı bulacağız. Bu güzel müjdeleri başkanlarımızdan almanın mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu. Ziyaret, hediyeleşme ve ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle noktalandı.