Uzman Klinik Psikolog Meryem Karayaşar Ertan, küçük yaşlarda makyaj kullanımına özenmenin arttığını belirterek, dijital içeriklerin çocuklarda dış görünüş odaklı kaygıları besleyebileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Meryem Karayaşar Ertan, son yıllarda çocuklarda makyaj ve kozmetik ürünlerine yönelimin dikkat çekici biçimde arttığını söyledi. Alışveriş merkezleri, parklar ve okul çevrelerinde 7-8 yaş grubundaki çocukların kozmetik ürünlerine ilgi gösterdiğinin gözlemlendiğini belirten Ertan, bu durumun gelişimsel açıdan dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ertan, özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda çocukların sıkça maruz kaldığı içeriklerin bu eğilimi güçlendirdiğini ifade etti.

'Hazırlan benimle' gibi videolarda makyajın normalleştirildiğini belirten Psikolog Meryem Ertan, 'Bir çocuk fondöten sürdüğünde, yalnızca yüzünü değil, özgüvenindeki çatlakları da kapattığını hissedebilir' dedi. Bu süreci 'erken yetişkinleşme' olarak tanımlayan Ertan, kusursuz cilt ve estetik kaygı gibi kavramlarla erken yaşta tanışmanın çocukların hayal gücü, merak duygusu ve sağlıklı benlik gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini dile getirdi.

Çocukların kozmetik ürünlerine ilgisinin sadece bir 'heves' olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ertan, ebeveynlere önemli bir uyarıda bulunarak, 'Çocuğunuz heves ettiğinde sınırsızca izin vermek, özgürlük tanımak anlamına gelmez. Asıl önemli olan rehberlik etmek ve yaşa uygun sınırlar koymaktır.' dedi. Ertan, ailelerin görünüş odaklı mesajlar yerine koşulsuz kabul ve destek sunmasının çocukların psikolojik sağlamlığını güçlendirdiğini ifade ederek, sağlıklı yetişkinliğin çocukluk döneminin yaşına uygun şekilde yaşanmasıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.