Manisa'da Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Manisalının katılımıyla gerçekleşen 'Büyük Manisa Yürüyüşü', Cumhuriyet Meydanı'nda verilen görkemli konserlerle son buldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm ulusun bayramını kutlayarak, Cumhuriyet'i 'özgürlüğe ve demokrasiye giden bir yolculuk' olarak nitelendirdi.

Başkan Dutlulu, 'Türk kadınının siyasette rol alması, Türk gençlerinin önünün açılması bunlar hep Cumhuriyet sayesinde' sözleriyle Manisa'nın Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığını vurguladı.

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı, Manisa'da gün boyu süren etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Manisalılar, geleceği aydınlatmak için 'Büyük Manisa Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Manisalıların yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Manisalılar katıldı. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, meydanı kırmızı-beyaz renklere bürüyerek Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yürüyüşün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu ile İzmir Festival Orkestrası'nın sahne aldığı programda, Cumhuriyet Marşları seslendirildi.

'MANİSA CUMHURİYET'E, ATATÜRK'E SAHİP ÇIKIYOR'

Konser öncesi sahneye çıkarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Gün boyu düzenlediğimiz etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Manisa Kurtuluş Müzesi'ni açtık. Güzel bir yürüyüş sonrası konserle geceyi taçlandırıyoruz. 30 Ağustos günü, 'Bu bir Cumhuriyet yolculuğudur. Özgürlüğe, demokrasiye giden bir yolculuktur' demiştim. O yolculuk 8 Eylül ile devam etti. O yolculuğun taçlandığı nokta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır! Bu bayram sayesinde Türk kadını siyasette aktif rol almaya başladı. Türk gençlerinin önü açıldı. Manisalı bir öğretmenin çocuğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan olduysa, Manisalı bir berberin çocuğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olduysa, bunlar hep Cumhuriyet sayesinde! Ferdi Başkanımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün çok daha güzel bir Türkiye hayali yaşayabiliyorsak; daha özgür, demokratik, insanların eşit ve adil yaşadığı bir ülke hayali kurabiliyorsak, bu Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde! Biz o hayalin gerçekleşmesi için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Manisa Cumhuriyet'e, Atatürk'e sahip çıkıyor. Manisa; Büyükşehirle ilçe belediyeleriyle tüm siyasileriyle daha güzel, daha özgür, daha demokrat bir ülke için hep çalışacak. Hep beraber Türkiye'yi daha güzel bir ülke yapacağız' dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADILAR

Cumhuriyetin 102'inci yıldönümünü kutladıklarını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise, 'Cumhuriyet Anadolu'nun taşra şehrinde doğan bir kadının milletvekili ve bakan olma ihtimalidir. Cumhuriyet, fırsat eşitliğidir, bir bütün olarak bir medeniyet projesidir. Sanattır, çalışmaktır, üretmektir. Cumhuriyet'i ve bize bu günleri armağan eden Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz' dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu yaptıkları konuşmalarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA MÜZİK DOLU GECE

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Hüseyin Turan'ın unutulmaz konseriyle son buldu. İzmir Festival Orkestrası ve Orkestra şefi Uğur Sayınbatur eşliğinde sahne alan Hüseyin Turan, 'Minnet Eylemem', 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Kırmızı Buğday', 'Selanik Türküsü' gibi unutulmaz eserleri Manisalılar için seslendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğu da halk oyunları gösterilerini sergileyerek kurtuluş coşkusuna renk kattı.