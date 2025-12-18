Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyetler kapsamında Kaynaşlı ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, bir şahsın evinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik alınan istihbari bilgiler üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 kilo 373 gram skunk maddesi, 16 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlu paketleme makinesi, 1 adet etiketleme makinesi, iklimlendirme sisteminde kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) ve 191'inci maddesi (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak) ile 2313 ve 5729 sayılı kanunlar kapsamında işlem yapıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, mevcutlu olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere muhafaza altına alındı.