Yarım asrı aşkın köklü tecrübesi ve yüksek kalite standartlarıyla mutfak ürünleri sektörünün öncü markalarından Korkmaz, sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla Koruncuk Vakfı’nın kız çocuklarının eğitim ve barınma ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla düzenlediği yıl sonu bağış yemeğinin ana sponsoru oldu. Gecede bir araya gelen davetliler, kız çocuklarının güvenli bir geleceğe adım atmasına kıymetli bir katkı sundu.

2024 yılında 50 Şefin Geleceğe Bırakmak İstediği 50 Orijinal Tarif” kitap çalışmasıyla Koruncuk Vakfını destekleyen Korkmaz, kız çocuklarının eğitimlerine destek olmaya devam ediyor. Koruncuk Vakfı tarafından düzenlenen yıl sonu bağış yemeğinin ana sponsoru Korkmaz oldu.

Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen ve Koruncuk Vakfı’nın yeni yurt inşaatına kaynak yaratmayı hedeflediği bu anlamlı gecede, sanat ve iş dünyasından pek çok isim yer aldı. Gecede, ünlü müzisyen Emir Ersoy ve Orkestrası sahne alarak davetlilere keyifli anlar yaşatırken geceye özel konuk olarak katılan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, Koruncuk Vakfı’na verdiği anlamlı destekle büyük takdir topladı. Ayrıca sevilen oyuncu Çağlar Ertuğrul da davetliler arasında yer alarak geceye renk kattı. Katılımcılar, bağış bedeliyle geceye destek vererek kız çocuklarının güvenli bir geleceğe adım atmasına katkı sundu.