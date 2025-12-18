Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde 'Etki İş Birliği Forumu' düzenlendi. Program ile; sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanında çalışan kurumlar bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde 'Etki İş Birliği Forumu' düzenlendi.

SİA Meram Yerleşkesinde düzenlenen forum ile; sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanında çalışan kurumlar bir araya geldi.

Etki ekosistemine katkı sağlama amacıyla tasarlanan program kapsamında; üniversiteler, girişimler, belediyeler, vakıflar, dernekler ve kalkınma alanında çalışan kurumlar bir araya geldi.

SİA'nın proje ve faaliyetlerinin tanıtıldığı açılış sunumlarıyla başlayan program, etki alanında çalışan uzman isimlerin sunumlarıyla devam etti. Bunun yanı sıra SİA'nın desteğiyle hazırlanan 'Sosyal Etki Değerlendirmesi İçin Bir Rehber' başlıklı yayın için kitap galası gerçekleştirildi.

Ortak etki alanlarının odağa alınmasına yönelik oturumların düzenlendiği programın devamında, kurumların iş birliklerini kurgulayacakları 'Yenilik Hatırına: Kartvizit mi Kaldı?' network etkinliği gerçekleştirildi.

Etki üreten kurumların ve bu alanda çalışan uzman isimlerinin bir araya geldiği programla, ortak etki alanları keşfedildi.