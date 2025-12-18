SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 'sağlam altyapı, sağlam gelecek' hedefi doğrultusunda şehir genelinde kapsamlı bir altyapı yatırımı yürüttü. Başkan Yusuf Alemdar döneminde başlatılan çalışmalar kapsamında 413 kilometre içme suyu hattı, 103 kilometre kanalizasyon hattı ve 34 kilometre yağmur suyu hattı tamamlandı. Böylece şehrin altyapı kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi.

413 kilometrelik içme suyu hattı inşasıyla mevcut şebekeler rehabilite edilirken, yeni yerleşim bölgelerine kesintisiz su sağlandı. Projeler sayesinde basınç dengesi iyileştirildi ve kayıp-kaçak oranları minimum seviyelere çekildi.

103 kilometrelik yeni kanalizasyon ağı, atık suların güvenli bir şekilde arıtma tesislerine yönlendirilmesini sağlayarak çevreye zarar vermeden deşarj edilmesini mümkün kıldı.

Şehir genelinde 34 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa edilerek ani ve yoğun yağışlarda taşkın riskleri azaltıldı. Yeni hatlarla yağmur sularının güvenli şekilde iletilmesi sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, 'Göreve geldiğimizden bu yana kalıcı ve şehrin geleceğini güvence altına alan yatırımlara öncelik verdik. Bugün 550 kilometreyi bulan çalışmaları tamamladık. Yeni projelerimizi planlıyor ve hazırlıklarını tamamlıyoruz. Kayıp-kaçak oranını azaltmak, suyun her damlasını korumak ve çevreyi gözeten dayanıklı şehirler hedefimizi destekleyen projeleri hızla hayata geçirmek için kararlılıkla çalışıyoruz,' ifadelerini kullandı.