İzmit Belediyesinin Kıbrıs Gazilerine anlamlı ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından geçtiğimiz günlerde Darıca'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi aileler ziyaret edildi. Heyet, gerçekleştirilen anlamlı programda Kıbrıs Gazisi Hamza Yeşilkaya ve Seyfettin Akdemir'e minnet ve şükran duygularını dile getirdi.

Ziyarete İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi Sorumlusu Merve Gökduman katıldı. Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi.

Programda İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgiler verildi. Belediye yetkilileri, ailelerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.