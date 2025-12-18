Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Karabağlar mevkiinde yapılacak olan 4 blokluk konutlar için yüklenici firma ile imzaları attı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar mevkiinde Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Muğla Konut Yapı A.Ş (MUKAŞ) mülkiyetinde bulunan, 1257 ada 1 ve 3 parseller üzerine yapılacak konutlar için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yüklenici firma arasında protokol Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde imzalandı. 4 bloktan oluşan, 82 konut ve 4 dükkanın yapılacağı proje ile yüklenici firma kat karşılığı 31 konut ve 4 dükkanı MUKAŞ'a (Muğla Konut Yapı A.Ş) verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUKAŞ 'Geleceğin Muğlasını İnşa Etmek' için ilk projesini Orhaniye Mahallesi Karabağlar mevkiinde hayata geçiriyor. Muğla'nın kentsel dönüşümünü başlatacak, nitelikli, depreme karşı dirençli, akıllı şehircilik anlayışı ile planlanan konutlar ile Muğla'nın geleceğine yatırım yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUKAŞ Karabağlar projesinden sonra Akçaova Mahallesi'nde de gelir getirecek projeler üreterek sosyal konutlar üretmek için adım atacak. İl genelinde ilçelerin ihtiyaçlarına göre sosyal konut, iş yerleri ve dükkanlar için MUKAŞ projeler üretmeye devam edecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, imza töreninde yaptığı konuşmada 'Geleceğin Muğlası Projesi'nin önemine dikkat çekti.

Başkan Aras, 'Tüm iştiraklerimizle Muğla'nın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Muğla Konut Yapı A.Ş. de bu anlayışla kurulan iştiraklerimizden biridir. MUKAŞ'ın temel görevi; konut üretmek, afetlere dayanıklı yapılar inşa etmek, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projeleriyle konut ihtiyacını karşılamaktır.' dedi.

İlk projenin Karabağlar mevkiinde başladığını belirten Aras, '13 ilçemizin tamamında, Büyükşehir Belediyemize ait parsellerde ya da özel şahıslarla yapılacak sözleşmelerle geliştirilebilecek projeler üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İlçe belediyeleri ve vakıflarla iş birliği içinde, onların uhdesindeki projeleri de bu sürece dâhil edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Başkan Aras, projelerin tamamının yeşil bina anlayışıyla hayata geçirileceğini vurgulayarak, 'Binalarımız güneş enerjisi sistemleriyle kendi elektriğini üretecek, ısıtma ve soğutma sistemleri çevreci ve enerji verimli olacak.' dedi.

Projelerin yalnızca konut üretmeyi değil, aynı zamanda sosyal projelere kaynak oluşturmayı amaçladığını belirten Başkan Aras, 'MUKAŞ'ı Muğla'nın TOKİ'si olarak düşünebilirsiniz. Bu projelerden elde edilecek gelirle dar gelirli vatandaşlara sosyal konutlar, huzurevi, kreş gibi sosyal yatırımları hayata geçirerek kentimizin ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Amacımız, kendi gelirini üreten ve sürekli sermaye artırımına ihtiyaç duymayan güçlü iştirakler oluşturmaktır.' ifadelerini kullandı.