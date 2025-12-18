Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural ile ünlü modacı Özgür Masur, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Ziyaret kapsamında Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç, kurumun yürüttüğü çalışmalar, projeler kapsamında, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ünlü modacı Özgür Masur, Türk kültürünün önemli unsurlarını oluşturan geleneksel sanatlar, giyim-kuşam kültürü ve mutfak kültürünün aslına uygun şekilde araştırılıp arşivlendiği üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Masur, enstitünün zengin giysi koleksiyonlarını yerinde inceleyerek yeni tasarımlar, moda trendleri ve Olgunlaşma Enstitüleri koleksiyonları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak olası iş birliği fırsatları da ele alındı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, nazik ziyaretleri için Daire Başkanı Nazan Suna Alpural ve modacı Özgür Masur'a teşekkür etti.