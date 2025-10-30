İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Kütüphanesi, artık her cuma Ege Üniversitesi Metro durağında öğrencilerle buluşuyor. Üniversiteli gençlerin kitaba erişimini artırmayı ve okuma alışkanlığını desteklemeyi amaçlayan bu proje ile kampüs yaşamına kültürel bir zenginlik kazandırılıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, kütüphanecilik çalışmalarında kapsayıcı ve erişilebilir hizmet anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda çocukların, gençlerin, kadınların ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Gezici Kütüphane hizmeti yürütülüyor. Gezici Kütüphane, 2025-2026 akademik yılıyla birlikte artık her cuma Ege Üniversitesi Metro durağında üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuluyor. Gezici Kütüphane'yi ziyaret eden öğrenciler kolayca kütüphane üyeliği oluşturarak ödünç kitap alabiliyor. Gezici Kütüphane'nin önümüzdeki günlerde farklı üniversite kampüslerinde de yer alması planlanıyor.

4 BİN 615 TÜRKÇE ESER, 4 BİN 177 ÜYE

Gezici Kütüphane, bugüne dek merkezden uzak ilçe ve mahallelerde binlerce okuru kitapla buluşturdu. Araçlarda toplam 4 bin 615 Türkçe eser bulunurken, 4 bin 177 üye kütüphaneden tek seferde iki kitabı 21 gün süreyle ödünç alabiliyor. Gezici Kütüphane yalnızca kitap ve bilgi taşımakla kalmayıp çocuklar, gençler ve yetişkinler için sosyalleşme alanları da yaratıyor. Yaz dönemlerinde origami, akıl ve zeka oyunları, satranç gibi atölye ve etkinliklerle okurlara hem öğretici hem de eğlenceli ortamlar sunuluyor.