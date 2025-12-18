Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Furkan Başar ve İl Tarım Müdürü Necdet Tuncer, Sason Çileği üreticilerini ziyaret etti. Her yıl üretim alanı genişleyen çilek, ilçenin ekonomik potansiyelini artırıyor. TÜİK verilerine göre 2025'te 1.550 dekar alanda üretim yapıldı.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Furkan Başar, her geçen yıl üretim alanı genişleyen Sason Çileği'nin, ilçenin tarımsal potansiyeline önemli katkı sağladığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında 1.550 dekarlık alanda çilek üretimi gerçekleştirildiği, 2026 yılında ise yeni dikim alanlarıyla birlikte üretimde artış hedeflendiği ifade etti.

Kaymakam Başar, Sason Çileği'nin marka değerinin artırılması ve üretimin daha da geliştirilmesi için desteklerin devam edeceğini belirterek, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.