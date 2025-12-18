Bursa'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi Spor Salonu, geniş bir katılımla açıldı. ÇEK Başkanı Nihan Alpay, tesisin çocukların akademik ve sosyal gelişimini destekleyeceğini belirtti. Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir ve diğer katılımcılar yatırımı övdü, bağışçılara plaketler verildi.

BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi Spor Salonu açılış töreni, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları, ÇEK Yönetim Kurulu üyeleri, ÇEK geçmiş dönem başkanları, ÇEK bünyesindeki kurumların yöneticileri, çalışanları, ortakları, gönüllüler ve öğrencilerin katılımıyla 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ailesi olarak 30 yıldır 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesiyle çocukların ve gençlerin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de destekleyen projeleri hayata geçirme hedefiyle durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

İmece ruhuyla, bağışçıların güçlü desteğiyle, ÇEK dostlarının inancıyla ve çalışanların özverisiyle bir hayali daha gerçeğe dönüştürdüklerini dile getiren Nihan Alpay, 'Bu süreçte yanımızda yürüyen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, sadece spor salonu kimliği taşıyan bir bina değil; aynı zamanda çocuklarımızın özgüven kazanacağı, disiplin geliştireceği, takım ruhunu öğreneceği ve sağlıklı bir yaşam kültürü edineceği bir eğitim birimidir. Bu yönüyle Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 3 Mart Eğitim Kurumları aracılığıyla çocukların üstün menfaatini gözetme çabasına ve fayda odaklı eğitim yaklaşımına hizmet edecektir.' diye konuştu.

Alpay, açıklamasında şunları kaydetti:

'Bu değerli birim aracılığıyla sporun bir yaşam biçimine dönüşmesini, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarılarla adlarını daha fazla duyurmasını ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Tesisimizin öğrencilerimizin bugüne dek elde ettiği sayısız sportif başarıya yenilerini ekleyeceğine de yürekten inanıyoruz. Spor salonumuzdan, okullarımızın kullandığı saatler dışındaki zamanlarda da katma değer üretecek şekilde faydalanmayı amaçlıyoruz. Salonumuzu bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir gelir kaynağına dönüştürerek, buradan elde edeceğimiz gelirle çok daha fazla öğrencinin hayatına dokunacak burs olanaklarını artıracağız.'

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, spor salonunun bu denli kısa bir sürede hizmete girmiş olmasının ÇEK ortaklarının, gönüllülerin dayanışma ruhunu ortaya koyduğunu belirterek, 'Bu değerli tesisin başta gençler olmak üzere herkese hayırlı olmasını dilerim.' şeklinde konuştu. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de konuşmasında en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, 'İnsana yapılan en değerli yatırım ise eğitim alanında yapılan yatırımdır. ÇEK'in bu büyük eğitim meşalesini yakanlara ve bugünlere taşıyanlara teşekkür ediyorum. Bu tesis, eğitimde fırsat eşitliği adına son derece önemli bir adım ve az zamanda çok büyük işlerin imece ruhuyla nasıl yapılacağının güzel bir kanıtıdır.' diye konuştu.

Daha sonra spor salonunun yapımına destek veren bağışçılara plaketleri takdim edildi. Plaket takdimi sonrasında kurdele kesim törenine geçilerek, salonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası spor salonuna geçen konuklar, 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Basketbol takımıyla 3 Mart Dans ve Jimnastik Ekibinin gösterilerini ve Lise Basketbol Takımının antrenman çalışmasını izledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise törenin kapanış bölümüne katılarak yaptığı konuşmada bir ÇEK ortağı olarak böylesi bir eserin ayağa kaldırılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.