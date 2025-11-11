Pelin Batu ve Haluk Çetin'in katıldığı Atatürk'ü Anma programı, Manisalılardan büyük ilgi gördü.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında özel bir programa imza attı. Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, oyuncu ve tarih yazarı Pelin Batu ile müzisyen Haluk Çetin sahne aldı.

'Ata'nın Sanat Mirası' başlıklı söyleşi ve dinletide, Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği değer ile geride bıraktığı kültürel miras çok yönlü olarak ele alındı.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Söyleşinin ardından Batu ve Çetin, katılımcılara müzikli şiir dinletisi sundu. Programda, Atatürk'ün sevdiği türküler ve Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinin eserleri seslendirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Atatürk'ün son günlerine ait tarihi karelerin yer aldığı 'Ata'nın Son Günü' isimli fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezenler, hem duygusal hem de tarihsel bir yolculuğa çıkma fırsatı buldu.