Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ev sahipliğinde düzenlenen 3. Telif Hukuku Akademisi yoğun ilgi gördü.

KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle yürütülen 3. Telif Hukuku Akademisi tamamlandı. İki gün süren akademide telif hukuku ve fikri mülkiyet alanında katılımcılara kapsamlı bir eğitim verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle yürütülen program SİA - Çözüm Alanı'nda gerçekleştirildi.

Alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli başlıklarda iki gün eğitimler verildi. Programın ilk gününde telif hukukunun tarihsel gelişimi, patentlenebilirlik kriterleri ve telif haklarının insan hakları boyutu ele alındı. İkinci gün ise telif yetkileri ile yapay zekânın bilirkişi incelemelerindeki rolü katılımcılarla paylaşıldı.

Akademi kapsamında ayrıca marka tescili, mali haklar, telif suçları ve hak ihlalleri örnek olaylar üzerinden değerlendirildi. Katılımcıların teorik bilginin yanı sıra uygulamaya yönelik kazanımlar elde etmesi hedeflenen program, yoğun ilgi gördü.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Telif Hukuku Akademisi, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.