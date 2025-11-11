Konya'da Karatay Belediyesi ile Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen '2. Balkanlarda Türkoloji Çalıştayı' sona erdi. Çalıştayda, Yunus Emre Enstitüsü'nün 2025 Türkçe Yaz Okulu Programı katılımcılarına belgeleri de takdim edildi.

KONYA (İGFA) - Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı Saraybosna'daki çalıştayda, Türk dili, edebiyatı, halk bilimi ve Türkçe'nin güncel öğretim politikaları ele alındı.

Balkan ülkelerinden akademisyen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen Türkoloji Çalıştayı, Türk dili ve kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, Karatay Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin önemine değinerek, genç araştırmacıların fikir alışverişinde bulunmasına olanak sağlayan etkinlikler için teşekkürlerini iletti.

YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, Türkoloji alanının devlet ve millet bilincinin temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı. Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun ise, Türkçe'nin ve Türk kültürünün Balkanlar'daki mirasının güçlendirilmesine dikkat çekerek, kardeşlik ve kültürel bağların önemine değindi. Tosun ayrıca UNESCO tarafından 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edilmesini dilimizin ve kültürümüzün zenginliğini güçlendiren bir adım olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de, Balkanlar ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, bölgede barış, istikrar ve iş birliği için akademik ve kültürel çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı.