Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla, Sarıgöl ilçesi Aşağı Koçaklar Mahallesi mezarlığının çevre duvarları yenilendi. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda inşa edilen yeni duvarlarla birlikte mezarlık alanı daha güvenli ve düzenli bir görünüme kavuştu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, Sarıgöl Belediyesi ile iş birliğinde tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, mezarlık çevresine bin 200 metrelik çevre duvarı inşa edildi. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Yaşar Selcan, ilgili kurum müdürleri ve mahalle muhtarı ile alanda incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, 'Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile Aşağı Koçaklar Mahallemizin mezarlığının çevre duvarını yeniledik. Daha sağlam ve güvenli bir yapı oluşturduk. Benim nazarımda ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz. Göreve geldiğim ilk günlerde bu konuyu müdürlerimizle paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyemizden destek talep ettik. Malzemelerin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını, işçiliğin ise Sarıgöl Belediyesi olarak tarafımızdan yapılmasını teklif ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bu ricamızı geri çevirmedi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından kabir kazma ve cenaze nakil ücretlerinin alınmaması da vatandaşlarımız için önemli bir hizmettir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Aşağı Koçaklar Mahalle Muhtarı Ercan Akdeniz de yapılan çalışmanın mahalle için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Mahalle merkezimizde iki mezarlık bulunuyor ve bunlardan biri oldukça kötü durumdaydı. Bu nedenle yapılan çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Manisa Büyükşehir Belediyemize ve Sarıgöl Belediyemize mahallem adına teşekkür ediyorum. Mezarlığımız mahallemize yakışmayan izbe bir görüntüye sahipti. Yapılan çalışmayla birlikte çok güzel ve yerinde bir hizmet hayata geçirildi' dedi.