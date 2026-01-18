Adalet Bakanlığı, Yapay Zekâ Destekli Evrak Dağıtım Servisi (YEDES) ve Adli Sicil Bilgi Sistemi Projesi ile Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme sağladığı katkılar nedeniyle Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde iki önemli projeyle ödül aldı. Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen zirvede, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği Yapay Zekâ Destekli Evrak Dağıtım Servisi (YEDES) ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Adli Sicil Bilgi Sistemi Projesi ödüle değer bulundu.

Ödüller, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından takdim edildi.

EVRAK YÖNETİMİ YAPAY ZEKÂYA EMANET

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen YEDES, Adalet Bakanlığı'na elektronik ortamda gelen evrakların yapay zekâ destekli içerik analiziyle doğru, hızlı ve güvenilir biçimde ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor. Sürekli öğrenme esasına dayalı sistem, kullanıcı geri bildirimleriyle kendini geliştirerek zamanla tam otomatik evrak yönlendirme kapasitesine ulaşıyor. Bu sayede hem zaman kaybı hem de hata oranları önemli ölçüde azaltılıyor.

YEDES, evrak süreçlerini hızlandırmasının yanı sıra kurumsal verimliliği artırıyor, şeffaflığı güçlendiriyor ve vatandaş odaklı hizmet kalitesine katkı sunuyor.

ADLİ SİCİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Zirvede ödül alan bir diğer proje olan Adli Sicil Bilgi Sistemi sayesinde vatandaşlar, adli sicil belgesi alma, silme ve düzeltme işlemleri dahil tüm başvurularını e-Devlet üzerinden ücretsiz ve çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor. Yapay zekâ destekli analiz modülü, yetkililerin karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

Güncel siber güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilen sistem, kişisel verilerin korunmasını üst düzeyde sağlarken, açık kaynak kodlu yapısı sayesinde lisans maliyeti olmadan sürekli geliştirilebiliyor. Ayrıca 43 farklı dilde adli sicil belgesi e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.