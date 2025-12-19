Manisa Şehzadeler Belediye Meclisi, vefat eden Başkan Gülşah Durbay'ın yerine yapılan olağanüstü seçimde Hakan Şimşek'i yeni başkan olarak belirledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından, Şehzadeler Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda CHP, Hakan Şimşek'i aday gösterirken, CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da seçimde yarıştı. AK Parti ve MHP'nin aday çıkarmadığı seçimde toplam 31 oy kullanıldı; 1 oy boş çıktı.

Sandıktan 23 oy alan Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçildi. 7 oy alan Yenal Yıldırım ise ikinci sırada kaldı.

Seçim sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Şimşek, bu görevin kendileri için emanet olduğunu belirterek, 'Bu emaneti tüm partililer ve meclis üyeleriyle birlikte sahip çıkacağız. Gülşah Başkanımızdan sonra bu emaneti taşımak ağır bir sorumluluk' diye konuştu.