İstanbul'da Üsküdar Caddesi'nde bir vatandaş, 'Kızıma küfür edildi' iddiasıyla trafik akışını durdurup CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde aracını zarar vererek durdurdu.
Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Üsküdar Caddesi'nde S.A. isimli bir vatandaş, 'Kızıma küfür ettiler' iddiasıyla trafiği durdurdu.
Olay sonrası cadde üzerinde aracına binen S.A., CHP Şile İlçe Başkanlığı önüne gelerek aracını kaldırım üzerine çıkardı ve çevredeki esnafın eşyalarına zarar verdi.
Yüksek sesle iddialarını sürdüren S.A., 'Ben babayım, hangi baba kızına küfür edilmesini kabul eder?' dedi. Olay yerine çağrılan Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şaşkın bakışları arasında S.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.
Edinilen bilgilere göre, S.A. Şubat 2025'te de aynı ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunmuştu.
Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattı.