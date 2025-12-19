Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, S.A. Şubat 2025'te de aynı ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunmuştu.

Yüksek sesle iddialarını sürdüren S.A., 'Ben babayım, hangi baba kızına küfür edilmesini kabul eder?' dedi. Olay yerine çağrılan Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şaşkın bakışları arasında S.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olay sonrası cadde üzerinde aracına binen S.A., CHP Şile İlçe Başkanlığı önüne gelerek aracını kaldırım üzerine çıkardı ve çevredeki esnafın eşyalarına zarar verdi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Üsküdar Caddesi'nde S.A. isimli bir vatandaş, 'Kızıma küfür ettiler' iddiasıyla trafiği durdurdu.

