Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesi'nde yaklaşık 85 yıldır süregelen altyapı sorununu kökten çözmek için çalışma başlattı. Mahallenin dört farklı yerleşkesini kapsayan proje ile bölge modern kanalizasyon hattına kavuşuyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, başlattığı çalışmayla Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesi'nin 85 yıllık altyapı çilesine son veriyor.

Birbirinden ayrı 4 yerleşim yerinden oluşan Dualar Mahallesi'nde 3 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Altyapı ve üstyapıdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri kışın çamurdan yazın da toz, topraktan kurtulacak. Sayalar, Orta, Dere ve Ardıçlı olmak üzere birbirinden ayrı yerleşkelerden oluşan Dualar Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla, mahalledeki kanalizasyon altyapısı modern hale getirilecek.

KANALİZASYON AĞI MAHALLEYİ SARACAK

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren MASKİ Kırkağaç İlçe Şefi Serhat Benli, 85 yıldır yapılamayan altyapıyı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle mahalleye kavuşturduklarını söyledi. Benli, 'Orta Mahalle'de 1500 metrelik altyapı çalışmalarını bitirdik. Üstyapı çalışmaları başladı. Sahalarda ise 500 metre kanalizasyon hattı imalatını tamamladık. Mahallemize bağlı tüm yerleşkelerde toplamda 3 kilometrelik altyapıyı tamamladıktan sonra vatandaşlarımız daha hijyenik, yaşanabilir, sağlıklı ortamlara kavuşacaklar. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarının ardından vatandaşlarımız çamurdan, olumsuz koşullardan kurtulmuş olacak' diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların rahata kavuşacağını söyleyen Dualar Mahalle Muhtarı Mehmet Sağlam, 'Bize bu güzel hizmeti sağladıkları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez'e, bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Şu an Sahalar mezramızda çalışmalar devam ediyor. Orta mezrayı tamamladık. 3 kilometrelik bir altyapı çalışmamız oldu. Şimdiye kadar birçok yerde kanalizasyon hattı hiç yapılmadı. Halk çamur içerisinde yaşıyordu. Bu zamana kadar hiç böyle bir hizmet görülmedi. Artık herkesin yüzü gülüyor' dedi.

Mahalle sakinlerinden İsa Altın ise, 'Şu ana kadar mahallede ayağımızda çizmelerle geziyorduk. Artık yalın ayak bile gezebiliriz. Bu hizmetler için Allah razı olsun' dedi.

Bir diğer mahalle sakini Gülistan Altın ise, 'Evlerin atık suları dışarı aktığı için köyün içi kokudan geçilmiyordu. Çok rahatsız oluyorduk. Çalışma bizi çok mutlu etti' ifadelerini kullandı.

