Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme riski taşıyan 'su samuru' görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğanın korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini açıkladı.

BOLU (İGFA) - Bolu'da bulunan Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tehlike altında olan 'su samuru' gözlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğanın sevimli misafirlerinin korunan alanlarda özgürce yaşaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/2012811876694909385

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü koruma ve izleme faaliyetleri sayesinde türlerin doğal yaşam alanlarında güvenle yaşamlarını sürdürebildiği vurgulandı. Bakan Yumaklı, paylaşımında doğa koruma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Yedigöller başta olmak üzere tüm milli parkların ekosisteminin korunacağını ifade etti.