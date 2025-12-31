Manisa Dostlar Meclisi, bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda kentteki önemli meslek odalarının başkanlarını ve başkan adaylarını ağırlayarak demokrasi ve hoşgörü kültürünün en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'Manisa'nın Demokrasi Platformu Manisa Dostlar Meclisi'nde bu hafta yine demokrasi rüzgarları esti' diyerek, toplantının önemine dikkat çekti.

İLK OTURUMDA LOKANTACILAR ODASI KONUK EDİLDİ

Toplantının ilk oturumunda Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Şafak Yıldırım ile oda başkan adayı Hüseyin Özdemir konuk edildi. Her iki ismin de konuşmalarında birbirlerine büyük nezaket gösterdiğini belirten Canuyar, 'Toplantının sonunda iki adayımız da tokalaştı. Her zaman görmek istediğimiz kareler ortaya çıktı' dedi.

İKİNCİ OTURUMDA ELEKTRONİKÇİLER ODASI ADAYLARI BULUŞTU

İkinci oturumda ise Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri ve Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen Mehmet Üzen ile başkan adayı Recep Özkan misafir edildi. Bu oturumda da centilmence bir atmosferin hâkim olduğunu vurgulayan Canuyar, iki adayın birbirlerine başarılar dileyerek tokalaştığını ifade etti.

DEMOKRASİ VE HOŞGÖRÜ BU TOPRAKLARDA YEŞERECEK

Toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cihan Canuyar, 'Manisa Türk demokrasisinin doğduğu topraktır. Demokrasimiz, hoşgörü kültürü, birbirine saygı ve centilmence rekabet yine bu topraklarda palazlanacaktır' dedi.

Tüm oda başkan adaylarına başarılar dileyen Canuyar, 'Dün akşam verdikleri görüntülerle yeni bir açılımın önünü açtılar. Her birine teşekkürü bir borç biliyoruz. Hep birlikte fikirlerimizi tatlı rekabet çerçevesinde özgürce konuşabileceğimiz, rekabetin dostlukları asla bozmadığı daha demokrat bir Türkiye'ye emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah' ifadelerini kullandı.