Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) düzenlenen 'Ailede Uyumun Yol Haritası' konferansında Klinik Psikolog ve Yazar Dr. Mehmet Teber tarafından anne ve babalara aile içi uyumun temel dinamikleri aktarıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen konferansta, programa katılan ebeveynler, aile yaşamına dair önemli başlıklarda uzman görüşlerini dinleme fırsatı buldu.

'ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ'

Klinik Psikolog Yazar Dr. Mehmet Teber yaptığı konuşmada, 'Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zamanda aile, insan, çocuk, eş olmak zor. Niye zor aile içinde de çocuk içinde de bozucular çok fazla ve çok kolay ulaşılabilir durumda. Geçmişimizde bozular da vardı yapıcılar da vardı. Her zaman yapıcılar ve bozucular karşılıklı savaşırlar. Ama şimdi bozucular çok fazla ve ulaşılabilir durumdadır' dedi.

'AİLEYİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORSAK DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ'

Dr. Teber, 'Bugün buraya gelmenizin nedeni bu bozucular karşı gelmek isteyenlerdensiniz. Bununla savaşmak için ilk olarak değerleri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunun devamında bağlar ve zihinsel süreci sağlamlaştırmalıyız. İlişkinin içine yalan girdi mi dağılıyor. Böyle olunca aile çöküyor. Arka plana baktığımızda bu değerler çökmüş. Aileyi ayağa kaldırmak istiyorsak değerlerimizi korumalıyız. Sabır, tevekkül, vefa, dürüstlük ve saygı olmalı. Bu değerler olmadan biz bu binayı dışını güzel yapsak temeli sağlam olmuyor. Değerlerin çözülmesi bizim en temel sebeplerimizdir' diye konuştu.

Konferansın son bölümünde ise katılımcılar merak ettiği soruları Klinik Psikolog ve Yazar Dr. Mehmet Teber'e sorma fırsatı buldu.