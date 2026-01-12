Manisa Büyükşehir Belediyesi, şeffaf belediyecilik uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği 'Hizmet Aracım Nerede?' sistemini kameralı takibe açtı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, dijital hizmet ağını genişleterek, belediye hizmet araçlarının faaliyetlerini vatandaşların denetimine sundu. hizmetaraclari.manisa.bel.tr adresi ve Üzüm mobil uygulaması üzerinden hizmete giren sistemle sahada görev yapan araçların çalışma süreçleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

20 ARAÇTA KAMERA DÖNEMİ

Projenin ilk aşamasında yol yapım, kar küreme, itfaiye, ilaçlama ve süpürme hizmetlerinde kullanılan 20 araca kamera yerleştirildi. Bu araçların çalışma güzergâhları, plaka bilgileri ve anlık konumları sistem üzerinden takip edilebilirken, yerleştirilen kameralar sayesinde yapılan işin niteliği de canlı olarak görüntülenebiliyor.

YOL DURUMUNU GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK

Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri, vatandaşlara sağladığı bilgi akışı oldu. Manisalılar, evlerinden veya iş yerlerinden çıkmadan önce caddelerin genel durumu hakkında bilgi sahibi olabilecek. Özellikle Pazar günü şehrin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı sırasında, kar küreme araçlarının görüntülerine erişilerek güzergâhların açık olup olmadığı anlık olarak teyit edilebilecek.

GEÇMİŞE DÖNÜK HİZMET SORGULAMA

Platform, canlı takibin yanı sıra geçmişe dönük veri sunma özelliği de taşıyor. Vatandaşlar, kendi sokaklarından veya mahallelerinden daha önce hangi belediye aracının geçtiğini sistem üzerinden sorgulayabiliyor. Bu sayede belediye hizmetlerinin mahalle bazlı takibi kolaylaşıyor.

ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR HİZMET

Belediye kaynaklarının etkin kullanımını ve hizmet süreçlerinde hesap verilebilirliği amaçlayan bu uygulama, vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde her yaştan vatandaşın kolayca kullanabildiği sistem, Manisa genelindeki hizmet araçlarının verimliliğini de artırmayı amaçlıyor.

BAŞKAN DUTLULU, 'VATANDAŞIMIZ YAPILAN İŞİ ANLIK GÖRECEK'

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, teknolojiyi vatandaşın hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Dutlulu, 'Belediye olarak temel gayemiz, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak ve bunu tam bir şeffaflık içinde yapmaktır. 'Hizmet Aracım Nerede?' uygulamamıza entegre ettiğimiz kamera sistemiyle vatandaşlarımızla aramızdaki mesafeleri dijital ortamda da kaldırıyoruz. Vatandaşımız, mahallesine gelen aracın plakasından, o an yürüttüğü çalışmaya kadar her detayı görebilecek. Amacımız sadece araç takibi değil, kaynaklarımızın ne kadar etkin kullanıldığını da hemşehrilerimize göstermektir' dedi.